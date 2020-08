Gioele potrebbe essere morto a causa dell'incidente (Di mercoledì 26 agosto 2020) AGI - Il cadavere del piccolo Gioele Mondello "è abbastanza compromesso". Il dato più evidente è che ci sono delle mortificazioni degli arti e quindi assenza di tessuti: è stato aggredito da macro fauna". E' emerso dall'autopsia eseguita sui poveri resti del bimbo. E si riapre la pista dell'incidente auto: Gioele, come apprende l'AGI da fonti qualificate, potrebbe essere morto a causa di "lesioni da urto". LESIONI DA URTO SUL CRANIO L'ipotesi emerge nell'ambito dell'autopsia eseguita al Policlinico di Messina e dell'analisi degli esiti dell'ispezione del cranio del bimbo effettuata nel Laboratorio di Genetica Forense del Gabinetto ... Leggi su agi

PALERMO – Sono i nuovi “accertamenti non ripetibili di tipo biologico” eseguiti oggi – nei locali del Laboratorio di genetica forense del Gabinetto della Polizia Scientifica di Palermo – a dare un nuo ...Gli accertamenti sono stati disposti dal Procuratore di Patti su sei campionature effettuate il 6 agosto scorso sull'auto per verificare l'eventuale presenza di profili genetici ed eventuali future co ...