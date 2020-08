Genoa: ufficiale l'esonero di Nicola, in arrivo Maran (Di mercoledì 26 agosto 2020) ANSA, - GENOVA, 26 AGO - Davide Nicola non è più l'allenatore del Genoa. Lo ha comunicato la stessa società rossoblù con una breve nota sul proprio sito ufficiale. "Davide Nicola non è più l'... Leggi su corrieredellosport

TorinoFC_1906 : Iago Falque torna al Toro. Primo allenamento, oggi pomeriggio, per il fantasista spagnolo di rientro dal prestito a… - AlfredoPedulla : #Younes, richiesta ufficiale del #Genoa - ricky_sgambe : RT @buoncalcio: UFFICIALE – Rolando Maran è il nuovo allenatore del Genoa - sportli26181512 : #Genoa, ufficiale: Nicola non è più l'allenatore: La società saluta il tecnico, a breve l'annuncio del nuovo allena… - napolimagazine : GENOA - Ufficiale l'esonero di Nicola, in arrivo Maran -