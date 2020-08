Flavio Briatore dall'ospedale: "Ho solo una prostatite, sto bene. Positivo al Covid? Può darsi" (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Ho solo una prostatite forte. Mi sento bene”. Così Flavio Briatore rassicura circa le sue condizioni di salute, sentito telefonicamente da Candida Morvillo per il Corriere della Sera dopo la notizia del ricovero presso l’ospedale San Raffaele di Milano.L’imprenditore afferma di essere giunto in ospedale domenica 23 agosto. Le notizie delle scorse ore parlavano della sua positività al Covid-19 e di una polmonite seria, ma Briatore ci ha tenuto a chiarire di essere in attesa dei risultati del test: “Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono Positivo ... Può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in ... Leggi su huffingtonpost

espressonline : + ESCLUSIVO ESPRESSO: Trattamento di favore per #Briatore al San Raffaele: niente reparto Covid per lui. Allarme tr… - espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - flawlharry : Ci manca solo che scoppi un focolaio (un altro) per colpa di questo deficiente - Giacinto_Bruno : RT @ClaudioDeglinn2: ?? LA SINISTRA AUGURA LA MORTE A UNA PERSONA, CHE SQUALLORE! E' vergognoso che venga augurata la morte a Briatore. Può… -