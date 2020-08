Escluso dall’eredità redige un testamento falso: denunciato nipote (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGiugliano (Na) – Escluso dal testamento, ne redige uno falso per appropriarsi di due appartamenti e di un terreno del valore commerciale di circa 1 milione di euro ma viene scoperto e fermato. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, su disposizione del Tribunale di Napoli Nord, ha sequestrato, a Giugliano in Campania, due appartamenti ed un terreno del valore commerciale di circa 1 milione di euro. Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Giugliano, hanno preso le mosse dalla denuncia di un’anziana che lamentava la sottrazione fraudolenta di immobili di sua proprietà ottenuti a seguito di successione testamentaria conseguente alla morte del fratello. La donna, in particolare, aveva riferito ai finanzieri che gli inquilini dei suoi due ... Leggi su anteprima24

