Di Maio in ginocchio dal ministro cinese (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un colpo al cerchio e uno alla botte può essere una buona politica, in certi casi, e i democristiani ne erano maestri. Non può esserlo però nelle scelte di campo di politica internazionale, quelle che pertengono alla sicurezza nazionale. Soprattutto di fronte a una richiesta esplicita del tuo maggiore alleato, quello che in sostanza ti protegge. È per questo che preoccupano non poco le parole usate ieri da Luigino Di Maio, inopinatamente ritrovatosi alla Farnesina con il beneplacet del presidente della Repubblica (che invece aveva giudicato “inadeguato”, in un’altra fase della nostra vita politica, Paolo Savona al Ministero dell’Economia). Sul filo dell’equilibrismo, o meglio e appunto del cerchiobottismo, il leader del movimento filocinese fondato da Casaleggio, dopo l’incontro col suo ... Leggi su nicolaporro

paola124291 : RT @Roberto14537159: @CeciliaGialdini @matteosalvinimi E i vostri Di Maio e Lamorgese non hanno di meglio da fare se non andare in Tunisia… - Tinco_ : RT @Roberto14537159: @CeciliaGialdini @matteosalvinimi E i vostri Di Maio e Lamorgese non hanno di meglio da fare se non andare in Tunisia… - Roberto14537159 : @CeciliaGialdini @matteosalvinimi E i vostri Di Maio e Lamorgese non hanno di meglio da fare se non andare in Tunis… - alevabenecosi : Che triste soprattutto a fronte delle interviste 'in ginocchio' ai vari Di Maio e compagnia bella (bella si fa per… - Nathali97381204 : @lunato57 @fenice_risorta Ti Scandalizza GIGGINO DI MAIO ??? TRANQUILLO ..LEI STA SCHIACCIANDO UN FRUNCOLO SUL GINOCCHIO -

Ultime Notizie dalla rete : Maio ginocchio Di Maio in ginocchio dal ministro cinese Nicola Porro Migranti, Faraone (Iv) denuncia Musumeci e Salvini: “Difendo la Sicilia dagli sciacalli”

Il capogruppo di Italia Viva al Senato, Davide Faraone, ha denunciato il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, e il leader della Lega, Matteo Salvini. L’esposto presentato in procura nasce ...

Troppi politici danno i numeri. Che sia il caldo?

I grillini vogliono scrollarsi di dosso la bottega che li ha messi al mondo, la finora venerata piattaforma Rousseau. Molti di loro dicono che Casaleggio jr. non ha il talento dello scomparso senior.

Il capogruppo di Italia Viva al Senato, Davide Faraone, ha denunciato il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, e il leader della Lega, Matteo Salvini. L’esposto presentato in procura nasce ...I grillini vogliono scrollarsi di dosso la bottega che li ha messi al mondo, la finora venerata piattaforma Rousseau. Molti di loro dicono che Casaleggio jr. non ha il talento dello scomparso senior.