Così Di Maio si sta trasformando in Gianfranco Fini (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ministro degli Esteri, ha iniziato come vicepremier. Era il leader del partito, ma è entrato in conflitto con i “colonnelli”. Abbronzatura estrema, riga di lato, cravatta azzurra. E una compagna bionda, con la quale è stato paparazzato durante le vacanze in barca. Luigi Di Maio è “l'erede” di Gianfr Leggi su ilfoglio

StefanoJazz : RT @OGiannino: A queste parole del ministro Esteri Cina in visita a Roma “la nuova legge penale a Hong Kong ne garantisce l’autonomia”, Di… - enzoben43 : Anche il sarcasmo sull’abbronzatura di Di Maio è inaccettabile. Ormai siamo all’occhio per occhio,ma così non si marca la differenza. - minikmiky : RT @ToniaPeluso: Di Maio così insignificante che si abbronza di un colore imbarazzante e in tendenza invece che lui ci finisce Carlo Conti… - Cosmicpolitan_ : RT @ToniaPeluso: Di Maio così insignificante che si abbronza di un colore imbarazzante e in tendenza invece che lui ci finisce Carlo Conti… - raffaeleluce : RT @OGiannino: A queste parole del ministro Esteri Cina in visita a Roma “la nuova legge penale a Hong Kong ne garantisce l’autonomia”, Di… -

