Conte resta allenatore dell’Inter per altri due anni, dopo il vertice col presidente Zhang (Di mercoledì 26 agosto 2020) Presenti il presidente Zhang, Marotta, Antonello e Ausilio (in pratica tutta l'alta dirigenza nerazzurra), alla fine, contro i pronostici degli ultimi giorni, è stata trovata la quadratura Leggi su firenzepost

Gazzetta_it : #Conte - @inter, fumata bianca! L'allenatore resta. Il club: 'Incontro costruttivo, nel segno della continuità e de… - PIERPARDO : Quindi #Conte resta all' #Inter. Soluzione logica dopo una buona stagione. Conviene all'Inter ma soprattutto all'al… - SkySport : Inter-Conte, l'allenatore resta - plusvalinter : Quando per una settimana hai dato allegri già sulla panchina dell'Inter ed hai i titoli pronti Allegri tutti ma res… - fcin1908it : Zhang decisivo, Conte resta all'Inter. Board confermato, servirà la cessione di un big: in tre in lista -… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte resta Conte resta all'Inter Adnkronos Conte resta allenatore dell’Inter per altri due anni, dopo il vertice col presidente Zhang

See more at: ...

Messi se ne va, Conte resta e l’Inter sogna

Il fuoriclasse argentino rompe con il Barcellona e annuncia che se ne vuole andare subito gratis – Zanetti dell’Inter lo chiama e i nerazzurri sognano – Intanto, la proprietà cinese conferma Conte ...

See more at: ...Il fuoriclasse argentino rompe con il Barcellona e annuncia che se ne vuole andare subito gratis – Zanetti dell’Inter lo chiama e i nerazzurri sognano – Intanto, la proprietà cinese conferma Conte ...