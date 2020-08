Clemente Mastella: "Così ho multato di 600 euro Matteo Salvini" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Buonasera signor sindaco, disturbo? “Sto facendo contravvenzioni”. E Clemente Mastella si mette a ridere. La polizia municipale di Benevento, città di cui lui è sindaco, ha multato Matteo Salvini. Insomma Clemente non è stato Clemente. “No, ma a parte gli scherzi, vi pare normale che uno si mett Leggi su ilfoglio

