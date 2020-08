Castrocaro 2020: Bugo, Maria Antonietta, Zanotti e Gohara in giuria. Ospiti gli Arteteca (Di mercoledì 26 agosto 2020) De Martino e i giudici - Castrocaro 2020 Il Festival di Castrocaro arriva alla 63° edizione, in onda domani – giovedì 27 agosto 2020 – in prima serata su Rai 2 (e in contemporanea su Radio 2). Alla conduzione, per il secondo anno consecutivo, Stefano De Martino (questa volta senza Belen Rodriguez). A fare da cornice all’evento, il Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole, dove otto giovani cantanti si sfideranno per la vittoria di Castrocaro 2020, che significa accesso tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021. In gara Niccolò Dainelli in arte Daino, 21 anni di Parabiago (MI); Federico Castello in arte Fellow, 20 anni di Asti; Jacopo Ottonello in arte Jacopo, 21 anni di Savona; Laura Fantauzzo in arte ... Leggi su davidemaggio

