Carlos Maria Corona: "Se non avete le pa**e siete delle ch*cche" Nina Moric: "Vergognati" (VIDEO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Fa discutere - e non può essere altrimenti - l'affermazione di Carlos Maria Corona, figlio di Fabrizio che, oggi pomeriggio, al termine di una seduta di allenamento in casa (documentata nel suo profilo Instagram), si mostra ai suoi numerosi followers pronunciando una frase choc: "La determinazione è tutto nella vita, se non avete le pa**e siete delle ch*cche".Le parole (la story è stata ricondivisa anche da suo padre, ndr) hanno chiaramente destato proteste nel web. Sui social molti utenti si sono scagliati puntando il dito contro il 18enne per omofobia, scatenando anche la reazione della madre di Carlos, Nina Moric, che giorni fa ha confessato di voler rivedere suo figlio dopo ... Leggi su blogo

