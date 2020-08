Calciomercato, anche l’Entella ci prova per Messi: “Solo noi possiamo offrirti una cosa…” (Di mercoledì 26 agosto 2020) anche l'Entella in corsa per Lionel Messi.Ieri sera il fuoriclasse argentino ha comunicato la storica decisione di voler lasciare il Barcellona, una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio: tutti i top club europei si sono infatti subito lanciati cercando di bruciare la concorrenza per aggiudicarsi uno dei giocatori migliori nella storia di questo sport.Barcellona, Messi e quel colloquio con Koeman: tutti i motivi dell’addioOltre l'Inter, il Manchester City e il PSG, tutti i tifosi sognano di poter vedere un giocatore come Messi vestire la maglia della propria squadra del cuore. Così la Virtus Entella, che attualmente milita in Serie B, ha voluto accontentare i propri sostenitori, pubblicando sui social La Pulga mentre indossa la divisa a strisce ... Leggi su mediagol

Il procuratore spagnolo non ha dubbi su quale possa essere il futuro della Pulce: "Lo stesso ragionamento lo ha fatto Cristiano Ronaldo" BARCELLONA (Spagna) - Ha vissuto i primi anni di Leo Messi nel ...

Calcio, il Verbania ha riacceso i motori: “Dovrà essere l’anno delle rivincite”

Proprio per il torto subito «c’è un forte desiderio di rivincita, anche perché siamo convinti che ci saremmo salvati» dicono quelli rimasti dalla scorsa stagione, a partire dal tecnico Luca Porcu.

