Briatore: “Covid? Ho solo una prostatite” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ci sarebbe una svolta importante in relazione al caso relativo a Flavio Briatore che, secondo quanto emerso nelle ultime ore, avrebbe contratto il virus covid-19. “Covid? Ho solo una prostatite”: è lo stesso Briatore a dichiararlo, negando così con fermezza quanto era stato detto fino ad ora. Briatore: “Covid? Ho solo una prostatite”: le parole dell’imprenditore “Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato“. Nello stesso contesto in cui si inseguono le voci di una infezione da coronavirus, è lo stesso Flavio Briatore a dare rassicurazioni sulle condizioni in una telefonata al Corriere della Sera. Con una voce “sonora, ironica, ... Leggi su italiasera

