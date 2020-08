Billionaire, un membro dello staff: “Chi ballava si abbracciava senza mascherina” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Billionaire, membro staff: “Chi ballava si abbracciava senza mascherina” Continua a preoccupare il focolaio di Coronavirus originatosi all’interno del Billionaire, la celebre discoteca di proprietà di Flavio Briatore che si trova in Sardegna. Sono in tutto 58 i membri dello staff che hanno contratto il Covid-19, di cui uno è ricoverato in terapia intensiva a Sassari, oltre allo stesso proprietario che si trova adesso ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, da dove predica cautela: “Sto bene, ho solo una prostatite – ha dichiarato – ma sto ancora aspettando il risultato del tampone”. Le autorità sanitarie, adesso, saranno chiamate al difficile compito di ... Leggi su tpi

