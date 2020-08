Barcellona, ds Planes: “Messi? Non contempliamo una sua uscita” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Anche Ramon Planes, ds del Barcellona, si è espresso circa il futuro di Lionel Messi: “Non contempliamo nessuna uscita di Messi – ha affermato nella conferenza stampa indetta oggi -. Lo rispettiamo, è il migliore del mondo, il futuro che abbiamo davanti è positivo e sono ottimista per quel che riguarda la squadra. Non ci spostiamo da questa idea, Messi ha dato tanto al Barça e il Barça ha dato tanto a Messi. Il matrimonio è stato positivo, vogliamo che prosegua. Capisco che sia una notizia importantissima, è normale, ma noi stiamo lavorando internamente per trovare la miglior soluzione per il club e per Messi”. Leggi su sportface

DiMarzio : #Messi, c'è la risposta del #Barcellona Il dt #Planes: 'Oggi arriva #Trincao, vogliamo che trionfi al fianco di Le… - TuttoMercatoWeb : Barcellona, il ds Planes su Messi: 'Non contempliamo la sua uscita. Vogliamo che resti' - DiMarzio : #Barcellona, direzione sportiva affidata a Ramon Planes - BBilanShit : RT @DiMarzio: #Messi, c'è la risposta del #Barcellona Il dt #Planes: 'Oggi arriva #Trincao, vogliamo che trionfi al fianco di Leo' https:… - BombeDiVlad : ?? Caos #Barcellona ???? ??Il ds #RamonPlanes parla anche di #Suarez???? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -