Aumento contagi, il Cotugno si attrezza: raddoppiati posti in subintensiva (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDa domani l’ospedale Cotugno di Napoli raddoppia la propria capacità di posti letto nel reparto di terapia sub intensiva. Il reparto pertanto passerà dagli attuali 8 posti letto, previsti dal piano ospedaliero, a 16. Una decisione presa dalla direzione in conseguenza del fatto che – ha spiegato il direttore generale dell’Azienda dei Colli, Maurizio Di Mauro – “ci siamo resi conto che sul territorio quello che occorre maggiormente dal punto di vista assistenziale è la sub intensiva. Il compito dell’ospedale è poter accogliere i soggetti che hanno necessità e noi non ci tiriamo indietro. Non abbiamo difficoltà dal punto di vista organizzativo e siamo pronti ad affrontare qualsiasi tipo di emergenza”. Ad oggi al ... Leggi su anteprima24

