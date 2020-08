Antonella Mosetti positiva al Covid: “Sono stata al Billionaire. Abbiamo abbassato la guardia troppo presto” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Si è chiusa in casa, ha avvisato le persone con le quali era stata in contatto e poi lo ha comunicato ai suoi follower su Instagram. Così Antonella Mosetti ha scoperto di essere positiva al Coronavirus dopo una vacanza in Sardegna. In un’intervista al Messaggero la showgirl ha raccontato cosa sta vivendo in queste ore, e pur ribadendo di aver rispettato le norme ammette: “Abbiamo abbassato la guardia troppo presto”. La Mosetti inoltre ha raccontato di essere stata anche al Billionaire, lo storico locale di Flavio Briatore, divenuto in questi giorni un vero e proprio focolaio, con decine di contagiati. “Sì, ho trascorso lì una serata. Non è ... Leggi su tpi

HuffPostItalia : Antonella Mosetti positiva al Covid: 'Anch'io al Billionaire. Abbiamo abbassato la guardia troppo presto' - peterkama : Antonella Mosetti positiva al Covid: 'Anch'io al Billionaire. Abbiamo abbassato la guardia troppo presto' - GazzettaDelSud : #AntonellaMosetti positiva al #Covid si sfoga: 'Anch'io al #Billionaire, dura stare in casa' - CaressaGiovanni : Antonella Mosetti positiva al Covid, confessa: 'Anch'io al Billionaire. Non rispettavamo le regole' - giampodda : RT @HuffPostItalia: Antonella Mosetti positiva al Covid: 'Anch'io al Billionaire. Abbiamo abbassato la guardia troppo presto' -