#26/8/2020 Ippicanews (Di mercoledì 26 agosto 2020) OGGI - Ore 21.45 TQQ a Torino, t, 8ª corsa, m. 2060-2080-2100, Jackpot: Quinté 4.716,31 euro . Favoriti: 12-9-11-8-5. Sorprese: 10-2-7. Inizio convegno alle 18.45. Corse anche a Napoli, g, 18.30,,... Leggi su corrieredellosport

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #26 2020 Ultimi due giorni di caldo poi fino ai primi di settembre perturbazioni atlantiche

Chi ama il caldo dovrà cercare di sfruttare al meglio tra oggi e domani le giornate ancora generose che ci regala in queste ore l’anticiclone delle Azzorre. Al contrario, gli amanti del freddo possono ...

Dinasty Trump

Seconda giornata della convention repubblicana come una saga famigliare del presidente. Parlano due figli e la moglie di Trump. Il discorso della First lady: "Non attacco i democratici per non divider ...

Chi ama il caldo dovrà cercare di sfruttare al meglio tra oggi e domani le giornate ancora generose che ci regala in queste ore l’anticiclone delle Azzorre. Al contrario, gli amanti del freddo possono ...Seconda giornata della convention repubblicana come una saga famigliare del presidente. Parlano due figli e la moglie di Trump. Il discorso della First lady: "Non attacco i democratici per non divider ...