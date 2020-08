Ultime Notizie Roma del 25-08-2020 ore 18:10 (Di martedì 25 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno acqua e fuoco le vacanze in questo scorcio di agosto Un violento incendio è scoppiato ieri sera intorno alle 22:30 vicino a Budoni in Sardegna costringendo ad evacuare circa 200 carte di due villaggi turistici alle prime ore del mattino le fiamme sono state spente alcuni dei 100 ospiti evacuati precauzionalmente hanno potuto fare rientro nel loro abitazioni Mentre una trentina sono stati collocati in strutture alberghiere della zona aperto intorno alle 4 la statale 125 bomba d’acqua in un poco prima su Cortina d’Ampezzo con allenamenti diffusi e strade trasformate in torrenti una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco Cambiamo argomento in un clima di tensione tra Cina e Stati Uniti ministro degli Esteri cinese intraprende un tour in Europa cominciando ... Leggi su romadailynews

