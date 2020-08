The Weeknd, l’album “After Hours” è certificato disco d’oro (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo i grandi successi, The Weeknd riceve il disco d’oro per il suo ultimo album After Hours. Leggi l’articolo per comprendere di che si tratta. Il brano Blinding Lights, è il più famoso e ricco di successo dell’artista. Si trova nella posizione 1 nella classifica singoli, e nella top 10 in Spotify. Inoltre è la canzone più cercata in Shazam ed è doppio platino in Italia. Il singolo your eyes è anch’esso certificato disco d’oro in Italia. Continua comunque l’incredibile successo di THE Weeknd. L’album “After Hours” infatti ha conquistato il disco d’oro in Italia. Si tratta dell’album più venduto nel 1° semestre 2020 negli Stati Uniti, e anche in ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

