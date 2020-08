Supercoppa Europea, la Uefa apre ufficialmente all'ipotesi di parziale riapertura al pubblico (Di martedì 25 agosto 2020) La gara valida per la finale della Supercoppa Europea tra Bayern Monaco e Siviglia potrebbe davvero essere la prima partita delle competizioni internazionali con una parziale riapertura al pubblico. Leggi su tuttonapoli

Ora è ufficiale: la Uefa apre le porte ai tifosi per la Supercoppa Europea, in programma a Budapest il 24 settembre. Seppur parzialmente (il 30%), ci sarà dunque la possibilità di rivedere persone all ...Sarà ammesso il 30% degli spettatori, Siviglia-Bayern Monaco potrebbe essere la 'partita pilota' per il ritorno dei tifosi Il Comitato Esecutivo Uefa ha deciso che la sfida di Supercoppa Europea, in p ...