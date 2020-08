Silvio Berlusconi si è sottoposto al doppio tampone per il Covid: non è positivo (Di martedì 25 agosto 2020) C’era apprensione per il leader di Forza Italia venuto a contatto nei giorni scorsi con Flavio Briatore. Silvio Berlusconi, a quanto riferisce l’ANSA, si è sottoposto al doppio tampone per il Covid ed è risultato negativo. L’ex premier è in ottima salute. Il Cavaliere è rientrato ad Arcore come da programma ed ha ripreso il lavoro per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali. Berlusconi si è concesso anche una giornata ad Angera sul lago Maggiore. Il leader politico aveva trascorso diversi giorni in Sardegna e proprio nella sua villa aveva incontrato lo scorso 12 agosto Flavio Briatore, ora ricoverato al San Raffaele per il Covid. Leggi su laprimapagina

