Si masturba in autobus di fronte ad un gruppo di minorenni, poi tenta la fuga (Di martedì 25 agosto 2020) In autobus a Mestre: trentenne si masturba di fronte ad un gruppo di ragazze minorenni. Arrestato dai carabinieri. Vede alcune ragazze – minorenni – sull’autobus ed inizia a masturbarsi. Siamo a Mestre, è sabato sera. Siamo sull’ autobus “Mestre Centro” , che fa servizioH24. Un uomo salito in zona commerciale “Porte di Mestre”, alla vista … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

