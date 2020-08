“Se lui muore…”. Briatore ricoverato, Sgarbi si gioca tutto contro gli allarmisti esaltati (Di martedì 25 agosto 2020) "Se Flavio Briatore muore abbiamo perso ogni battaglia, se vive è la conferma che il coronavirus è diventato un male che si può curare”. Vittorio Sgarbi ha commentato a modo suo il caso di mister Billionaire, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Covid. L'imprenditore è rimasto vittima del suo stesso locale di Porto Cervo, che è diventato un focolaio piuttosto esteso con una sessantina di positivi tra i dipendenti. “Allo stato attuale - ha dichiarato Sgarbi - quella del ricovero di Briatore è per il fronte degli allarmisti una notizia esaltante, perché il loro mantra è ‘così impara'. Ma se sopravvive, cosa su cui io scommetto, e fra cinque giorni ne esce - come ... Leggi su liberoquotidiano

