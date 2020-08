Scuola: come viaggiare sugli scuolabus, emanate le linee guida del Governo (Di martedì 25 agosto 2020) L’ultimo Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il 7 agosto contiene le linee guida inerenti al trasporto scolastico. In particolare, gli Scuolabus potranno viaggiare a capienza massima se la permanenza degli alunni sul mezzo sarà inferiore ai 15 minuti. Scuolabus, le linee guida per muoversi in sicurezza In vista della riapertura delle scuole, il Governo ha emanato una serie di “linee guida per il trasporto scolastico dedicato”. Il primo punto riguarda il numero di passeggeri che potranno salire sullo Scuolabus ad ogni corsa. Nel testo del Dpcm si legge che non sarà necessaria una capienza ridotta solo ed esclusivamente se il tragitto ... Leggi su notizieora

CarloCalenda : Ogni possibilità di ripartenza ha la cultura come minimo comune denominatore. Cultura è scuola, cinema, musei, musi… - piersileri : La scuola certo, l’educazione, la famiglia, ma anche e soprattutto noi, come individui. L’Italia è machista anche t… - repubblica : Scuola, rientro a tappe: ecco come avverrà [aggiornamento delle 08:58] - kolemicos : RT @MinervaMcGrani1: - Vivedigioia1 : RT @AlteaZucchini: Non vorrei dire ma io tra tre settimane vado in quinta superiore e non so ancora come ci tornerò #scuola -