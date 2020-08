Salvini a Caserta: “Promesse a vuoto di De Luca, tra un mese si cambia” (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Caserta – “Tanti Casertani mi hanno ricordato le passeggiate di De Luca, che aveva promesso lavoro, ambulatori, posti letto, ma ci troviamo di fronte ad’opera incompiuta. Laddove governa la Lega, i tempi vengono rispettati, faccio l’esempio del Ponte di Genova“. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in visita a Caserta, davanti al cantiere del Policlinico Universitario, opera ferma da due anni e mezzo, e la cui prima pietra fu posta nel 2003. Salvini ha incontrato alcuni militanti, che recavano una maglietta con la scritta “Io soto con Salvini, processaste anche me”, e ha risposto alle domande dei giornalisti. Tornando sul paragone tra la situazione del Policlinico e quanto è ... Leggi su anteprima24

Clima disteso a Napoli per il tour elettorale del leader della Lega Matteo Salvini a sostegno di Stefano Caldoro. L'ex ministro dell'Interno è arrivato in Campania per tirare la volata al suo partito ...Domani farà tappa a Caserta Matteo Salvini. In realtà si tratta di una doppia tappa collegata alla tornata elettorale del 20 e 21 settembre. Il leader della Lega, in un primo momento era prevista una ...