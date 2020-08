Quando Renzi diceva: “Ridicolo avere 945 parlamentari”. Oggi spinge per il No al referendum | VIDEO (Di martedì 25 agosto 2020) Quando Renzi diceva: “Ridicolo avere 945 parlamentari” referendum Si avvicina il referendum sul taglio dei parlamentari e Italia Viva è uno dei più ferventi sostenitori del “No”: eppure sul tema il suo leader, Matteo Renzi, pochi anni fa la pensava in modo completamente diverso. Era il 31 maggio 2016 e davanti all’assemblea diColdiretti, riunita a Milano in occasione della Giornata nazionale del latte, l’allora premier spiegava i motivi secondo cui era urgente ridurre il numero di deputati e senatori in vista del referendum costituzionale del 4 dicembre. “La riduzione del numero dei politici – spiegava Renzi – è la priorità per essere ... Leggi su tpi

