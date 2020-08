Ostia, paura in spiaggia: bagnino soccorre giovane in mare, interviene l’elisoccorso (FOTO) (Di martedì 25 agosto 2020) Apprensione ad Ostia per le condizioni di un ragazzo di 25 anni soccorso in mare, forse a seguito di un malore, dal bagnino dello stabilimento Kursaal, sul Lungomare Lutazio Catulo. Sul posto sono intervenuti i sanitari ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Presente anche la Polizia di Stato del locale Commissariato. Le condizioni del giovane al momento non sono note: da quanto appreso dalla nostra Redazione il giovane sarebbe stato rianimato dagli operatori intervenuti. Il tutto è accaduto circa un’ora fa. Seguiranno aggiornamenti Ostia, paura in spiaggia: bagnino soccorre giovane in mare, interviene ... Leggi su ilcorrieredellacitta

