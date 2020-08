MotoGp, Marc Marquez: “Dovizioso merita il titolo, i suoi sacrifici verrebbero premiati” (Di martedì 25 agosto 2020) Il campione del mondo in carica di MotoGp, Marc Marquez, è fuori dai giochi da circa sei settimane e ne avrà ancora per almeno altri due mesi, prima di poter tornare in pista. Lo spagnolo, dunque, sarà costretto a lasciare lo scettro iridato a qualcun altro, ma finora la classifica del Mondiale non ha ancora un vero padrone e lo stesso Marquez ha espresso la propria opinione in un’intervista rilasciata al sito della MotoGp: “Dopo la gara di Jerez avrei scommesso su Fabio Quartararo ora pero’ ho qualche dubbio. A Brno, infatti, l’ho visto parecchio in difficoltà. La concentrazione e’ fondamentale, anche quando si verificano i momenti più difficili e ora non lo vedo sempre in condizioni perfette. In alternativa, invece, mi sento di fare il ... Leggi su sportface

