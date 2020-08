Monstrum: svelata la data di uscita dell’edizione fisica (Di martedì 25 agosto 2020) Uno degli horror più interessanti degli ultimi tempi arriva anche in formato fisico. Ecco la data di uscita dell’edizione fisica di Monstrum Se siete appassionati di horror, ma siete ancora legati al caro vecchio gioco fisico, questa potrebbe essere l’occasione che fa per voi. Stiamo parlando di Monstrum, l’horror sviluppato da Team Junkfish, che arriverà con un edizione fisica su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. SOEDESCO ha infatti confermato la data di uscita della versione pacchettizzata, ideale per tutti i collezionisti videoludici. Ecco la data di uscita dell’edizione fisica di Monstrum Rilasciato in versione digitale il 22 maggio 2020, ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #Monstrum: svelata la data di uscita dell'edizione fisica #NintendoSwitch #PS4 #SOEDESCO #XboxOne #tuttotek -

Ultime Notizie dalla rete : Monstrum svelata Monstrum: svelata la data di uscita dell’edizione fisica tuttoteK Monstrum: svelata la data di uscita dell’edizione fisica

Se siete appassionati di horror, ma siete ancora legati al caro vecchio gioco fisico, questa potrebbe essere l’occasione che fa per voi. Stiamo parlando di Monstrum, l’horror sviluppato da Team Junkfi ...

Se siete appassionati di horror, ma siete ancora legati al caro vecchio gioco fisico, questa potrebbe essere l’occasione che fa per voi. Stiamo parlando di Monstrum, l’horror sviluppato da Team Junkfi ...