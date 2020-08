Migranti, sindaco Mineo: “Quasi tutta la Sicilia è con Musumeci, c’è mancanza di rispetto” (Di martedì 25 agosto 2020) PALERMO – “La Sicilia è quasi totalmente con il governo Musumeci. Qui siamo davanti a un’emergenza migratoria all’interno dell’emergenza sanitaria“. Lo ha detto Giuseppe Mistretta, il sindaco di Mineo, cittadina in provincia di Catania nel cui territorio sorgeva il Cara (Centro accoglienza richiedenti asilo) più grande d’Europa, che oggi è chiuso, intervistato da Sky Tg24. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Migranti sindaco Coronavirus, a Lampedusa 58 migranti positivi. Sindaco di Caltanissetta: “Le nostre città bombe a orologeria” La Stampa Sbarchi, fughe, virus. La Sicilia nel caos sfida Palazzo Chigi: chiude gli hotspot e caccia i migranti

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci tiene il punto e non è disposto a cedere nel braccio di ferro col Viminale: i migranti presenti negli hotspot e in ogni centro di accoglienza dovra ...

Immigrazione, il presidente della regione Nello Musumeci: “Perchè fare diventare razzisti i Siciliani?”

“Io ho grande rispetto per le istituzioni, i temi legati al razzismo non appartengono alla mia cultura. Il clima di tensione creato in Sicilia determina l’emergenza migranti nell’emergenza. Se non ci ...

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci tiene il punto e non è disposto a cedere nel braccio di ferro col Viminale: i migranti presenti negli hotspot e in ogni centro di accoglienza dovra ...