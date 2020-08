Messi dice addio al Barcellona: 'Voglio andarmene subito, e gratis'. Guerra legale con il club catalano (Di martedì 25 agosto 2020) Lionel Messi vuole lasciare il Barcellona . Secondo quanto riporta da TycSport, il campione argentino ha comunicato -via fax- al Barcellona che vuole lasciare il club già nel corso di questa sessione ... Leggi su leggo

AndFranchini : Messi vuole lasciare il BarçaIl club dice no, guerra legale - d0menr : Aspetto la dichiarazione di #DeLaurentiis nella quale dice che #Messi si è offerto al Napoli ma che lui ha rifiutato. - ChiaraGabibba : Forse i tifosi anziché spaccare la minchia al Presidente devono iniziare a ridimensionare la figura di Messi uomo,… - im_manente : C'è sempre da imparare. #Messi, il calciatore, lascia la sua squadra, il #Barcellona, con recesso inviato via… - CassieFran : @Oathkeepergirl Il condominio interista dice che Messi è un giocatore ormai finito. -

Ultime Notizie dalla rete : Messi dice

Messi ha battuto ogni record: 444 gol in 485 partite di Liga, di cui 73 in una sola stagione (2011-2012), sei Palloni d'oro, miglior marcatore di Champions (115), per non dire tutti i primati di ...Con Baravai, un mese di concerti e spettacoli nel centro storico della città di Terni, con ospiti come Elio Germano, Lodo Guenzi, Francesco Montanari e tanti altri. NOTIZIA di FABIO FUSCO — 25/08/2020 ...