Messi Barcellona: la Pulce non ha gradito il trattamento di Suarez (Di martedì 25 agosto 2020) Messi dice addio al Barcellona dopo il comportamento del club blaugrana nei confronti dell’amico e compagno Suarez Lionel Messi ha deciso di lasciare entro il 2021 il Barcellona dopo il trattamento riservato da club blaugrana nei confronti dei senatori della rosa, costretti a dire addio dopo l’arrivo del tecnico Ronald Koeman. Il fuoriclasse argentino non avrebbe gradito, in particolare, il comportamento verso Luis Suarez, chiamato a risolvere il contratto. A riportarlo è tuttomercatoweb.com. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

tancredipalmeri : BOMBA! Secondo la tv argentina TyC, Messi avrebbe ufficialmente comunicato al Barcellona la sua volontà di esercita… - tancredipalmeri : BOMBA! (3) Messi non si recherà più agli allenamenti del Barcellona, secondo la radio spagnola Onda Cero - tancredipalmeri : Jorge Messi stamattina in un colloquio telefonico con il presidente del Barcellona Bartomeu ha comunicato che suo f… - AddiegoOscar : Stando alle ultime #Messi ha deciso di svincolarsi dal #Barcellona, possibili destinazioni? @ManCity dove potrà r… - NicolaTenerelli : RT @Agenzia_Ansa: Lionel #Messi annuncia al Barcellona che intende lasciare il club, ma la cosa più clamorosa è che intende farlo gratis #… -