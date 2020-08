Matthew Webb, il primo uomo ad attraversare la Manica (Di martedì 25 agosto 2020) Matthew Webb è entrato nella storia per essere stato il primo uomo in assoluto ad aver attraversato a nuoto il canale della Manica. Dopo di lui molti altri sportivi tentarono l’impresa, alcuni raggiunsero le coste inglesi, altri invece si arresero. Le prime due donne che percorsero a nuoto questo tratto furono Gertrude Ederle e Florence Chadwick (che nuotò in entrambi i sensi). Matthew Webb, prima capitano poi nuotatore Matthew Webb, la storia Matthew Webb nacque a Dawley, Shropshire in Inghilterra il 19 gennaio 1848. Fin da bambino mostrò di avere un certo talento in acqua percorrendo a nuoto diversi corsi fiumi. A dodici anni si imbarcò come mozzo su una ... Leggi su sport.periodicodaily

PicoPaperopoli : ?? #25Agosto 1875 – Matthew Webb diventa la prima persona ad attraversare a nuoto la Manica. ?? ?? #AccaddeOggi - Accadde_Oggi : 1875 – Matthew Webb diventa la prima persona ad attraversare a nuoto la Manica #AccaddeOggi - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 25 Agosto 1875 ? Matthew Webb diventa la prima persona ad attraversare a nuoto la Manica - sulsitodisimone : 25 Agosto 1875 ? Matthew Webb diventa la prima persona ad attraversare a nuoto la Manica -

Ultime Notizie dalla rete : Matthew Webb L'almanacco del Giunco: il 25 agosto iniziano le Olimpiadi a Roma e muore Neil Armstrong IlGiunco.net Pga Tour: quattro in testa al Northern Trust, male Woods

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Un quartetto al vertice, buona parte dei big in difficoltà e nomi eccellenti che rischiano di uscire dalla FedEx Cup dopo il giro iniziale del Northern Trust, il primo dei tre ...

PGA Tour, quartetto in testa a Northern Trust

Un quartetto al vertice, buona parte dei big in difficoltà e nomi eccellenti che rischiano di uscire dalla FedEx Cup di golf dopo il giro iniziale del Northern Trust, il primo dei tre tornei finali de ...

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Un quartetto al vertice, buona parte dei big in difficoltà e nomi eccellenti che rischiano di uscire dalla FedEx Cup dopo il giro iniziale del Northern Trust, il primo dei tre ...Un quartetto al vertice, buona parte dei big in difficoltà e nomi eccellenti che rischiano di uscire dalla FedEx Cup di golf dopo il giro iniziale del Northern Trust, il primo dei tre tornei finali de ...