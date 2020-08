Manchester City, il presidente: “Io e Guardiola abbiamo una cosa in comune…” (Di martedì 25 agosto 2020) Intervistato dal sito ufficiale del Manchester City, il presidente Khaldoon Al-Mubarak ha parlato a tutto tondo dei piani del club inglese per il presente e per il futuro. Dopo una stagione senza neppure un trofeo, il numero uno dei Citizens si è detto pronto a tornare al successo, passando per il mercato e non solo.I piani del Manchester Citycaption id="attachment 1003753" align="alignnone" width="540" Sterling (getty images)/caption"Ci sono altri giocatori che acquisteremo e ci atterremo ai piani, compatibilmente con il momento che il mondo sta vivendo adesso", ha confermato Al-Mubarak. "Non abbiamo una visione annuale, ma una visione a 3/5/10 anni e quando guardiamo ai cambiamenti o ai miglioramenti che dobbiamo apportare a questa squadra, li faremo. La dimostrazione sono Ake ... Leggi su itasportpress

