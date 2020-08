L’osservatorio spaziale Hubble e gli squali balena hanno qualcosa in comune (Di martedì 25 agosto 2020) Le tecniche che gli astronomi impiegano per ricostruire i pattern di stelle sparsi nel cosmo possono aiutare a ricostruire le migrazioni di alcuni grossi (ma allo stesso tempo difficili da osservare) animali in giro per il mondo. L’anello di congiunzione è un algoritmo, sviluppato dagli scienziati per potenziare l’occhio del telescopio spaziale Hubble e che si sta dimostrando oggi utile allo studio, nientemeno, che degli esemplari di squalo balena dei nostri oceani. In questo caso, i pattern in esame sono quelli delle macchiette bianche sulla pelle di questi animali marini, che sono unici e pertanto identificativi di ogni singolo esemplare, proprio come le impronte digitali per gli esseri umani. Una volta identificato l’esemplare, sarà facile riconoscerlo anche nel corso delle sue tratte attraverso i ... Leggi su wired

walterwhiteITA : L’osservatorio spaziale Hubble e gli squali balena hanno qualcosa in comune -

Ultime Notizie dalla rete : L’osservatorio spaziale La cacciatrice del raggio verde: «Le mie foto sul sito della Nasa» Corriere della Sera