«Le condizioni di Briatore sono stabili e buone» (Di martedì 25 agosto 2020) In seguito alla notizia sulla sua positività, il Billionaire ha diramato un comunicato stampa sulle condizioni Briatore. Questa mattina, il sito de L’Espresso aveva parlato di condizioni serie, mentre il comunicato del locale che l’imprenditore gestisce ad Arzachena sembra offrire un quadro decisamente più rassicurante. Flavio Briatore si trova nei reparti dell’ospedale San Raffaele di Milano e – come già comunicato questa mattina – non è in terapia intensiva. LEGGI ANCHE > L’Espresso rivela: «Briatore positivo al covid, condizioni serie» condizioni Briatore, il comunicato del Billionaire Il presente comunicato per informare che Flavio Briatore domenica ... Leggi su giornalettismo

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - lorepregliasco : Flavio Briatore ricoverato per covid: le sue condizioni sarebbero serie - RenzoCianchetti : RT @_DAGOSPIA_: FLAVIO BRIATORE, IL COMUNICATO DEL 'BILLIONAIRE': CONDIZIONI STABILI E BUONE. DOMENICA SERA... - LeonDiPaco : Briatore ha il Covid-19, ricoverato al San Raffaele in condizioni serie -