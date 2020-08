Irama presenta il nuovo album “Crepe”. “In 7 pezzi diversi c’è tutto il mio mondo” (Di martedì 25 agosto 2020) Il concetto prende ispirazione dal Kintsugi, una tecnica giapponese che valorizza quello che è infranto, facendolo diventare unico e dandogli maggior valore. E’ il filo conduttore che caratterizza ‘Crepe’, il nuovo lp di Irama in uscita venerdì 28 agosto su etichetta Warner Music. “Questo si sposa perfettamente col fatto che diversi generi, diverse crepe, diverse storie, diversi modi di fare musica si uniscono per rendere un’identità che è la mia”, spiega Irama conversando del nuovo album. I modelli di Irama, da Prince ai Queen “Ho sempre amato nella musica in generale l’eclettismo, penso sia fondamentale, oggi siamo abituati a settorializzare in playlist, ma l’arte ... Leggi su secoloditalia

