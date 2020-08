In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Agosto: Quelli che il Covid non esisteva. Flavio Briatore finora attaccava il governo per lockdown e disco chiuse (Di mercoledì 26 agosto 2020) Covid-19 – Al Billionaire 58 casi, alcuni gravi Da B. al calcetto con Mihajlovic Poi Briatore è finito in ospedale Al San Raffaele – L’imprenditore ricoverato “è in buone condizioni” Dopo 15 giorni di incontri e sport in Sardegna. E attacchi ai virologi di Valeria Pacelli e Andrea Sparaciari Don Flavio di Marco Travaglio Ricordate don Ferrante, una delle figure più tragicomiche de I promessi sposi? La peste faceva strage, ma il governo spagnolo e la scienza al seguito la negavano o la minimizzavano. La gente la vedeva, se la buscava, ne moriva. Però don Ferrante, scienziato di regime, diceva che non era peste, ma una “fatale congiunzione di … Via da porto cervo Dai dipendenti alla doppia diagnosi sbagliata di Zangrillo: cosa non torna Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : IL COVID NON SI FERMA La curva epidemica dell’Italia ha spiccato un nuovo balzo verso l’alto. Oggi parte la sperim… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Agosto: Il Covid non si ferma più. Oggi primi test sul vaccino - borghi_claudio : Come al solito l'unica informazione vera sul MES la trovate su @LaVeritaWeb Domani @giuslit in edicola - MatteoMarchini5 : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Agosto: Quelli che il Covid non esisteva. Flavio Briatore finora attaccava i… - LuigiPerissich : RT @Anne3ca: Sull'Express (Francia) la mia intervista @berlusconi in edicola con, sul sito, la versione originale integrale in italiano. Fe… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In edicola sul Fatto del 25 agosto: “Crescita esponenziale”- L’infettivologo: “Settimana decisiva:… Il Fatto Quotidiano Covid in Campania, tamponi per tutti gli studenti delle scuole superiori: la mossa della Regione

L’uso dei termoscanner non sarà obbligatorio ma ogni plesso in funzione dell’autonomia scolastica se desidera potrà ottenere questi supporti facendone richiesta. L’idea di partenza era di iniziare dag ...

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: “Entro da single, non escludo di trovare l’amore in Casa”

Il Grande Fratello Vip sarà una gita di classe con i compagni delle superiori, un’avventura da affrontare con lo spirito di un’adolescente. È un momento della mia vita in cui ho deciso di concedermi u ...

L’uso dei termoscanner non sarà obbligatorio ma ogni plesso in funzione dell’autonomia scolastica se desidera potrà ottenere questi supporti facendone richiesta. L’idea di partenza era di iniziare dag ...Il Grande Fratello Vip sarà una gita di classe con i compagni delle superiori, un’avventura da affrontare con lo spirito di un’adolescente. È un momento della mia vita in cui ho deciso di concedermi u ...