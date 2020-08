Ilaria D’Amico lascia la tv, il commovente addio in diretta: “Sarete sempre con me…” (Di martedì 25 agosto 2020) Ilaria D’Amico lascia la conduzione di Sky Calcio La stagione calcistica 2019/2020 si è conclusa nella serata di domenica 23 agosto con la finale della Champions League vinta dal Bayer Monaco. E con essa è giunta al termine anche l’avventura decennale di Ilaria D’Amico come conduttrice e giornalista sportiva di Sky Sport. Ebbene sì, dopo circa 15 anni alla conduzione dei programmi calcistici della nota emittente satellitare, la compagna di Gigi Buffon ha deciso di allontanarsi dalle telecamere. Tuttavia la donna non lascerà Sky ma ricoprirà un ruolo dirigenziale. In poche parole per la D’Amico il piccolo schermo sembra appartenere al passato. Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso un commovente monologo della durata di 10 minuti, salutando i vari ... Leggi su kontrokultura

SkySport : Ilaria D'Amico, il saluto a Sky Sport. VIDEO - Nattereu : Guardato ora l’addio di Ilaria D’Amico a SkySport. Tutta la vita le lacrime vere e appassionate della Clerici quand… - Lillo99541955 : @SkySport ...almeno ilaria d'amico ce la siamo tolta....ma che aspettate a fare un ricambio di telecronisti e comme… - Lillo99541955 : #SkySport...almeno ilaria d'amico ce la siamo tolta....ma sky sport che aspetta a fare un ricambio di commentatori… - gigidek87 : RT @GliAutogol: Ilaria d'Amico lascia il calcio Anche lei si è ritirata prima di Gigi #ilariadamico -

Ultime Notizie dalla rete : Ilaria D’Amico Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera