Guai in vista per Michelle Hunziker: potrebbe scattare una denuncia (Di martedì 25 agosto 2020) Guai in vista per Michelle Michelle Hunziker è una delle conduttrici italiane più amate del momento. Molti la considerano l’erede di Maria De Filippi, con la quale ha un bel rapporto d’amicizia. Non a caso le ha permesso di condurre alcune puntate del talent show Amici. Per ora l’ex di Eros Ramazzotti non ha riferito i suoi progetti futuri, però di certo la vedremo per qualche mese a Striscia la notizia. Attualmente sta trascorrendo le vacanze in compagnia delle figlie e del marito Tomaso Trussardi. Purtroppo da qualche ora non se la sta passando bene, poiché potrebbe scattare una denuncia per una sua disattenzione. Il tutto sarebbe avvenuto con il sostegno della figlia Aurora Ramazzotti durante una ... Leggi su kontrokultura

mrossi1947 : @LaStampa Guai in vista. - easygius : Guai in vista per @LucaBizzarri. Probabile fuga in Messico ???? - giorgiogaias : RT @formichenews: Guai in vista per Putin. Navalny è stato avvelenato e in Bielorussia… 'Il Cremlino cerca di buttare acqua sul fuoco ma l… - formichenews : Guai in vista per Putin. Navalny è stato avvelenato e in Bielorussia… 'Il Cremlino cerca di buttare acqua sul fuoc… - enrico44palo : @Agenzia_Ansa Certo che tu orso ad aggredire un carabiniere L hai combinata grossa ,seri guai in vista ! -

Ultime Notizie dalla rete : Guai vista Guai in vista per Putin. Navalny è stato avvelenato e in Bielorussia… Formiche.net Sequestrati oltre 1 kg di cocaina e quasi 10 kg di hashish, nei guai un 44enne

Nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Que ...

Beccati con marijuana nei calzini: nei guai due giovani

Ozieri, 25 agosto 2020 – Nel fine settimana appena trascorso, il personale del Commissariato di Ozieri, durante un servizio di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, ...

Nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Que ...Ozieri, 25 agosto 2020 – Nel fine settimana appena trascorso, il personale del Commissariato di Ozieri, durante un servizio di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, ...