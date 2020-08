GP Formula Uno: annunciati ultimi quattro gran premi (Di martedì 25 agosto 2020) Il Mondiale 2020 di F1 ha ora il suo calendario completo. Sono stati infatti ufficializzati i quattro GP di Formula Uno che concluderanno la stagione sportiva. Gp Formula Uno: si parte dalla Turchia I quattro nuovi Gp di Formula Uno si svolgeranno in Turchia, Bahrain e ad Abu Dhabi. Il gran premio turco è previsto dopo il terzo ed ultimo appuntamento in Italia che si correrà ad Imola. Il Gp turco che si terrà a Istanbul vedrà il suo inizio nella giornata di venerdì 20 novembre con le prime libere. La gara è prevista per domenica 22 novembre. A seguire un doppio appuntamento in Bahrain con la Formula Uno che correrà per la prima volta in stagione in un circuito non europeo. Le gare che si ... Leggi su sport.periodicodaily

