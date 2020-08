GP Belgio, Leclerc: "Non sarà facile ripetere la vittoria del 2019" (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA - " La pista di Spa ha un posto speciale nel mio cuore: qui ho vinto la mia prima corsa di Formula 1, ma sempre qui, un anno fa, ho perduto il mio amico Anthoine, Hubert, in Formula 2. Per questo ... Leggi su corrieredellosport

zazoomblog : GP Belgio Leclerc: Non sarà facile ripetere la vittoria del 2019 - #Belgio #Leclerc: #sarà #facile - FormulaPassion : #F1, #Ferrari, #Leclerc: 'A Spa può succedere di tutto' #BelgianGP - sportface2016 : #F1, #Leclerc: 'Sarà difficile ripetere la vittoria dello scorso anno' #GPBelgio - LucianoYoma : RT @FormulaPassion: #F1: il responsabile della Power Unit #Ferrari Enrico #Gualtieri ha spiegato come a Maranello gli uomini in rosso hanno… - FormulaPassion : #F1: il responsabile della Power Unit #Ferrari Enrico #Gualtieri ha spiegato come a Maranello gli uomini in rosso h… -