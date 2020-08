Gigi D’Alessio e Flavio Insinna: l’appello per lo Spallanzani (Di martedì 25 agosto 2020) Il cantante Gigi D’Alessio e il comico Flavio Insinna hanno deciso di contribuire a lanciare il messaggio dell’ospedale Spallanzani di Roma sulle norme anti-coronavirus Tra lo stupore generale (naturalmente in positivo) sono presso l’Istituto Nazionale malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma le sperimentazioni sull’uomo del vaccino italiano (GRAd-COV2) contro il coronavirus, il grande male che ha afflitto il mondo in questo “particolare” 2020. Il primo volontario scelto tra i tantissimi che avevano dato la propria disponibilità ha già ricevuto la dose di vaccino attraverso la classica iniezione intramuscolare. Nei prossimi mesi dovrà sottoporsi ad una serie di controlli ravvicinati attraverso cui i medici ricercatori ... Leggi su chenews

isaxwalls : @aalwayssyoou gigi d’alessio - Francescoiava : Ho visto un video di Gigi D'Alessio in cui fa la cover dell'ultimo singolo di Elodie. Per oggi ho finito con internet. - VoceSpettacolo : Brando il 29 agosto sul palco dell’IMAGinACTION 2020 a Forlì con i Big J-Ax e Gigi D’Alessio… - kit3mmu0rt : La tipa nell’ombrellone dietro di me sta piangendo e non riesco a sentire niente perché c’è Gigi d’Alessio nelle ca… - 5cetrioli : RT @leclevc: Porca puttana i miei vicini hanno Gigi D’Alessio a tutto volume, adesso metto uno streaming di Lando con il volume a 70 -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio J-Ax: «Ho scritto un brano pieno di cattiverie ma sono pentito. Fedez? Bei momenti ma le cose finiscono» Corriere della Sera