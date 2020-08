Giacigli di fortuna a piazza Strozzi, Prati (Di martedì 25 agosto 2020) La calura estiva spinge i senzatetto del quartiere a cercare ristoro nelle aree alberate di Prati, anche tra le più importanti e trafficate. Un foglio di cartone all’ombra degli alberi, una bottiglia d’acqua vuota, qualche cianfrusaglia sono posizionati davanti ai giochi per bambini dell’area verde. La segnalazione arrivata dal comitato Trionfalmente17, sempre molto attivo nel denunciare le problematiche (e a offrire soluzioni) del quartiere. ”Siamo a piazza Strozzi –scrivono gli attivisti nel sito ufficiale del comitato– questo Giaciglio di fortuna e gli avanzi di cibo sono i testimoni di una tragedia umana a cui ormai ci siamo abituati e che rappresenta, in troppi luoghi della città, il segno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

