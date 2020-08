Forte scossa di terremoto lungo la Costa Calabra, in provincia di Cosenza (Di martedì 25 agosto 2020) Nella notte Forte scossa di terremoto, magnitudo 3.5, sulla Costa Calabra nord occidentale, in provincia di Cosenza. Continuano a susseguirsi le forti scosse di terremoto sul territorio calabro, molte delle quali sviluppatesi in provincia di Cosenza. Nella notte un’altra potente scossa ha fatto vibrare la terra, esattamente lungo la Costa Calabra nord occidentale, proprio e nuovamente in provincia della città sopracitata. Un terremoto molto intenso dal punto di vista dei gradi: 3.5 magnitudo sulla scala Richter. A registrare la scossa l’attento e accurato lavoro dei ragazzi della Sala ... Leggi su bloglive

BrunoMaggi : RT @squopellediluna: 24/08/2016 Alle 3.36 un forte terremoto di magnitudo 6 colpisce il centro italia con epicentro ad Accumoli seguito da… - squopellediluna : 24/08/2016 Alle 3.36 un forte terremoto di magnitudo 6 colpisce il centro italia con epicentro ad Accumoli seguito… - Gianko12 : @DSantanche Deficiente!!! Questa è la foto della basilica di San Benedetto a Norcia dopo il terremoto del 30 ottobr… - Sillabedisale : 'Terremoto di parole' di Giulia Illuminati Ora disponibile su - amarchitettura : #Terremoto del Centro Italia?? Alle ore 3:36 del #24agosto2016 la prima forte #scossa di magnitudo 6.0 Due potenti r… -