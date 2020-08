Fase 3, Confesercenti: “Scongiuriamo autunno nero per commercio e turismo” (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – Uno “scatto in avanti” che preveda un accordo governo-parti sociali per riformare fisco e lavoro e dare il via a una nuova Fase. È quanto auspica Confesercenti in vista di un autunno che si prospetta nero sul fronte del lavoro autonomo e dipendente, in particolare per i settori del commercio e del turismo. “Nel commercio e nel turismo ci sono circa 90mila imprese pronte a chiudere per sempre i battenti già da questo autunno, anche al netto di nuovi lockdown. Un colpo senza precedenti al lavoro autonomo, che avrà conseguenze anche sul lavoro dipendente: tra le attività che proveranno a resistere, infatti, quattro su dieci segnalano la necessità di ridurre il personale” fa sapere ... Leggi su quifinanza

