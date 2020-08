E' morto Nino Calarco, per 44 anni direttore della Gazzetta del Sud (Di martedì 25 agosto 2020) AGI - E morto a 87 anni Nino Calarco, per 44 anni alla guida della Gazzetta del Sud e assieme all'editore Uberto Bonino e a Gianni Morgante, "l'assoluto pilastro - si legge sul sito del giornale messinese - del quotidiano dei siciliani e dei calabresi, il giornale al quale ha dedicato tutta la sua vita". E' stato anche per oltre vent'anni direttore di Rtp e presidente della fondazione Bonino-Pulejo: fu lui ad aver creato il centro d'eccellenza Irccs Neurolesi. Nato il 27 ottobre del 1932, fin da giovanissimo "ha coltivato la sua autentica passione per il giornalismo", dando vita fin dal primo giorno alla grande avventura di quel giornale fondato da un imprenditore ligure, il cavaliere Bonino, nella sede di via XXIV Maggio. A 27 ... Leggi su agi

