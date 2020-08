Di Maio: 'La Cina è un attore ineludibile a livello mondiale' (Di martedì 25 agosto 2020) 'La Cina rappresenta uno dei nostri principali partner e non si può dimenticare che ormai è un attore ineludibile per affrontare qualsiasi scenario internazionale'. Lo ha detto Luigi Di Maio in ... Leggi su tgcom24.mediaset

ilfoglio_it : Oggi il ministro cinese Wang Yi incontra Di Maio e fuori dalla Farnesina gli attivisti manifestano contro l'autorit… - CassieTomma : RT @ilfoglio_it: Oggi il ministro cinese Wang Yi incontra Di Maio e fuori dalla Farnesina gli attivisti manifestano contro l'autoritarismo… - rinaldodinino : @MediasetTgcom24 la verità caro cittadino LUIGI DI MAIO tu e tutti quelli che la pensano come te , sono degli irres… - e_eredi : @MediasetTgcom24 Uh ma come abbiamo fatto per 20 secoli a vivere senza Cina! E partendo solo dall'anno 0... Siamo d… - LenaPoros : RT @MediasetTgcom24: Di Maio: 'La Cina è un attore ineludibile a livello mondiale' #cina -