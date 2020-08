Covid: due nuovi casi di contagio a Nocera Inferiore, uno a Sarno (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Tre casi positivi nel pomeriggio di oggi in provincia di Salerno. Due casi sono dati registrati a Nocera (uno contatto di positivi precedenti ed uno rilevato al rientro dall’estero all’aeroporto di Capodichino); uno a Sarno, anche questi rilevati all’aeroporto di Napoli al rientro dall’estero. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

