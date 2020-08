Coronavirus, pronto il robot collaborativo che analizza 450 test sierologici all’ora (Di martedì 25 agosto 2020) Messo a punto un robot collaborativo per i test sierologici in grado di analizzare fino a 450 campioni l’ora. Si chiama YuMi ed e’ stato progettato al Politecnico di Milano dal gruppo di Andrea Zanchettin, in collaborazione con la societa’ ABB e l’Istituto Europeo di Oncologia (Ieo). YuMi, spiegano gli esperti, “potrebbe essere in grado di automatizzare fino al 77% delle operazioni manuali necessarie per svolgere i test, come azionare la micropipetta usata per lavorare i campioni”. Il robot collaborativo YuMi ha due braccia: su quella sinistra e’ montata la micropipetta, sulla destra una mano con due dita che serve a muovere le piastre con i campioni. Il test sierologico e’ stato messo a ... Leggi su ildenaro

